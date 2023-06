Imprese | indagine Manageritalia | “Problemi mai risolti e preoccupazioni su retribuzioni”

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – “Comprenderee opportunità del Paese, attese da politica e istituzioni e ruolo dei manager nelle trasformazioni in atto. Questo l’obiettivo della ricerca condotta da AstraRicerche persu un campione rappresentativo di quasi 1.000 dirigenti”. A ricordarlo Mario Mantovani, presidente, in occasione della 100ma assemblea. Emergono nettamente alcunistrutturali, mai fino ad ora affrontati con decisione e: lentezza dalla giustizia (78.1%), lentezza amministrativa nella Pa, incertezza sulle decisioni, incoerenza del decisore pubblico (69.6%), complessità fiscale, tributaria (68.0%), di leggi e norme (67.8%), evasione/elusione fiscale (77.6%), ingiustizia fiscale, tributaria (56.1%), criminalità organizzata ...

Questo prevale nettamente sugli incentivi e sul supporto economico alleche hanno possibilità di generare valore, occupazione, ricadute positive e non a pioggia (29.4%), che si chiede ...Questo prevale nettamente sugli incentivi e sul supporto economico alleche hanno possibilità di generare valore, occupazione, ricadute positive e non a pioggia (29.4%), che si chiede ...73/2022) a cui lepotranno rivolgersi per richiedere l'attestazione che gli investimenti ... Tale disamina ha evidenziato le procedure e gli strumenti diche possono essere applicati ...

Imprese, indagine Manageritalia: "Problemi mai risolti e ... Adnkronos

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - Rallenta la crescita in Abruzzo, come nel resto del Paese, nel 2022, dopo la marcata ripresa del 2021. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER), elab ...Lentezza dalla giustizia (78.1%), lentezza amministrativa nella Pa, incertezza sulle decisioni, incoerenza del decisore pubblico (69.6%), complessità ...