Impallomeni | «In Champions League contano i dettagli | Inter…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 13 giugno 2023) Stefanoha parlato della finale dipersa dall’Inter contro il Manchester City. Questo il suo pensiero su TMW Radio.– Stefanotorna a malincuore a parlare della finale persa dall’Inter l’ultimo sabato: «Mourinho ha sempre definito lacome la competizione dei, Guardiola ha parlato invece di monetina con testa e croce. Così è andata purtroppo per l’Inter, era scritto per il Manchester City che avrebbe dovuto compiere questo tragitto. Ha ottenuto il Triplete, ha fatto 6 anni di fila a questi livelli. Se avesse perso la narrativa su Guardiola sarebbe stata diversa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...