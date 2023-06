Immobile | 'Io e Pellegrini dobbiamo dare l'esempio e quindi di derby non parliamo mai'

COVERCIANO - Ciroritrova l'azzurro. Dopo tanto tempo fuori la sua stagione finisce con la Nations League ... insieme al suo amico e rivale Lorenzo, ha raccontato qualche aneddoto: " ...Lui ha una grande visione di gioco e sa dove mettere la palla: per un attaccante non c'è niente di meglio ' ha spiegatoha quindi aggiunto: ' Lui è un attaccante perfetto per il ...: "Per il mio gioco, che si sviluppa sempre tra le linee, lui è un attaccante perfetto per come si muove".: "Ci completiamo, lui ha una visione di gioco a 360 gradi e sa sempre ...

Pellegrini e Immobile spiegano: "Fuori siamo amici, ma in campo diamo tutto per vincere" Voce Giallo Rossa

Ciro Immobile, attaccante dell'Italia, ha parlato ai canali ufficiali della Figc insieme a Lorenzo Pellegrini in un derby Roma-Lazio a tinte Azzurre. HOBBY - “Mi piacciono le macchine come Lorenzo. Mi ...[themoneytizer id=”99064-6] Quest’oggi Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini sono intervenuti in diretta dai canali social della Nazionale Italiana. Queste le parole del capitano della Roma che ha, tra ...