Ilary Blasi svela il suo futuro all' Isola dei famosi | ecco cosa ha detto

(Di martedì 13 giugno 2023)ha parlato del suoall'dei: la conduttrice sta per portare al termine la 17esima edizione del reality.è al timone de L'deiper il terzo anno consecutivo. Il reality show si avvicina alla sua conclusione, ma è già sicuro che tornerà l'anno prossimo. Durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la presentatrice ha fatto un bilancio di questi tre anni e ha condiviso i suoi pensieri su Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, gli opinionisti di questa edizione. Ildirimane ancora incerto, e non è chiaro se sarà alla guida dell'deianche l'anno prossimo. Durante la sua ...

Ormai L'Isola dei Famosi è arrivata agli sgoccioli, ma continuano a circolare i rumor su presunte frizioni tra(che non sarà se tornerà il prossimo anno al timone del reality) ed Enrico Papi . Dopo Vladimir Luxuria , anche il diretto interessato ha deciso di parlare di queste voci di corridoio. In ...Il difficile compito è stato affidato ad Alvin: l'inviato speciale del reality condotto dasi è recato dai concorrenti e li ha fatti sedere sotto le tende, dopodiché ha spiegato loro che ...Il consueto appuntamento con il reality show condotto daè stato rimandato in segno di rispetto per la morte di Silvio Berlusconi ed è stato sostituito da uno speciale del Tg5. Isola dei ...

Ilary Blasi ha parlato del suo futuro all'Isola dei Famosi: la conduttrice sta per portare al termine la 17esima edizione del reality.Per lasciare spazio alla finale dell'Isola dei Famosi, il debutto di Temptation Island potrebbe essere rinviato di una settimana ...