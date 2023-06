(Di martedì 13 giugno 2023) Èmartedì laperDe, ladi 23 anni, originaria di Treviso, inindal 4 maggio scorso. La giovane lavora per la compagnia aerea Avion Express ed è stata arrestata a Gedda con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per essere stata trovata con uno spinello di marijuana nascosto nel reggiseno. Un fatto che può portare a pene molto pesanti in base alla sharia, la legge islamica in vigore nel Paese, che non fa differenza fra detenzione e spaccio di droga. L’intermediazione del ministero degli Esteri dovrebbe però riuscire a scongiurare condanne particolarmente gravi. La notizia dell’arresto è stata diffusa soltanto l’8 maggio dopo che i genitori, avendo ...

TREVISO. Sono ore decisive perDe, la ventitreenne trevigiana rinchiusa da quasi quaranta giorni in un carcere di Gedda in Arabia Saudita con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi alle 13 si ...Nei 100 donne , condizionati da un vento troppo favorevole (+3.2), la più veloce èPastena (... in programma la 4 x100 dove i più veloci sono stati le portacolori indell'Atletica Andromeda ...In occasione del decennale, la presidenteBadagliacca dichiara: "tutto è cominciato quasi per ... Si ringrazia per la preziosa collaborazione laSottimano, ricercatrice presso il ...

Ilaria De Rosa, attesa la sentenza per la hostess italiana in carcere in Arabia Saudita Il Fatto Quotidiano

Alla vigilia di quella che sarebbe dovuta essere la prima seduta di Consiglio comunale, poi rinviata per il lutto nazionale a seguito della morte di Silvio Berlusconi, sono state sciolte le riserve ed ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...