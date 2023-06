Ilaria De Rosa arrestata in Arabia | hostess condannata a sei mesi per «detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti»

È stata condannata a 6 mesiDe, la hostess italiana di 23 anni , originaria di Treviso, in carcere in Arabia Saudita dal 4 maggio scorso. La sentenza è stata emessa nella giornata di oggi. Dopo aver scontato la pena ...E' stata condannata a sei mesi di prigioneDe, l'hostess italiana originaria della provincia di Treviso arrestata in Arabia Saudita con l'accusa - che lei respinge - di possesso di stupefacenti. La sentenza è stata pronunciata oggi ...... il Consolato Generale a Gedda e l'Ambasciata d'Italia a Riad, in stretto raccordo con la Farnesina, stanno prestando tutta l'assistenza possibile alla connazionaleDee ai familiari. ...

Ilaria De Rosa è originaria della provincia di Treviso. 'E' provata ma sta bene'. Trenta giorni per presentare ricorso ...Roma, 13 giu. (LaPresse) - Ilaria De Rosa, l'hostess italiana detenuta in Arabia Saudita, è stata condannata a sei mesi di prigione. L'accusa, che la 23enne ...