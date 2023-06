Il tribunale del Vaticano ha condannato tre attivisti di Ultima Generazione che si erano incollati alla statua del Laocoonte

(Di martedì 13 giugno 2023) IldelhatrediIldelhain primo grado trediche lo scorso agosto sibase delladel, nei Musei Vaticani. Guido Viero ed Ester Goffi sono stati condannati a nove mesi di reclusione e al pagamento di una multa da 1.500 euro ciascuno per il reato di danneggiamento aggravato più a una multa ulteriore di 120 euro per aver resistito all’ordine degli agenti della gendarmeria vaticana. Una terza attivista, Laura Zorzini, che aveva ripreso la scena con ...

I finanzieri dei Comandi provinciali di Salerno e Napoli hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gipdi Salerno , su richiesta della Dda salernitana, nei confronti di 8 persone per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri reati ...È la stessta Ultima Generazione a farlo sapere con una nota diffusa all'indomani della sentenzaVaticano che ha condannato i due eco - attivisti che il 18 agosto 2022 incollarono le ...... il pm milanese che aveva ascoltato Amara e che lamentava una presunta inerzia da partesuo ... Accuse a Tremolada Sarebbe saltato mezzo' Davigo 'si erge a paladino della giustizia, per ...

Il tribunale del Vaticano ha condannato tre attivisti di Ultima Generazione che ad agosto si erano incollati alla base della statua del Laocoonte Il Post

Il tribunale del Vaticano ha condannato in primo grado tre attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si erano incollati alla base della statua del Laocoonte, nei Musei Vaticani.Alcuni tifosi del Perugia hanno contestato la presenza di Massimo Ferrero, con l’ex Sampdoria vorrebbe acquistare il club umbro: “Qui non ...