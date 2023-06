Il trapper romano Elia17Baby condannato a 10 di carcere | accoltellò un uomo in spiaggia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Il, all’anagrafe Elia Di Genova, è statoa 10 anni dicon l’accusa di tentato omicidio nei confronti del 35enne sassarese Fabio Piu. I fatti risalgono al 14 agosto scorso quando nelladi Marinella a Olbia, nell’ambito di un litigio fuori da un locale, Di Genova ha accoltellato la vittima alla schiena procurandogli una lesione midollare permanente. Piu si è infatti presentato oggi in aula in sedia a rotelle. La pm Nadia La Femina che ha condotto le indagini aveva chiesto otto anni di reclusione per il, sostenendo anche che avesse tentato in ogni modo possibile di nascondere le sue responsabilità. A nulla sono serviti invece i respingimenti di tutte le contestazioni dei legali Pietro e Gian Maria Nicotera, ...