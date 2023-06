Il terrorismo torna a spaventare il Regno Unito A Nottingham tre uomini sono stati uccisi a coltellate Già fermato un sospetto

(Di martedì 13 giugno 2023)l’incubo delnel. Questa mattina a, nell’Inghilterra centrale, almeno tre personestate uccise mentre altre risultano ferite a seguito di un presunto attacco multiplo. Su quanto accaduto gli agenti mantengono il massimo riserbo e, da quanto si apprende, non escludono che si sia trattato di un attentato terroristico. Stando a quanto riportano i media britannici, gli agenti hannoun uomo di 31 anni in relazione all’accaduto. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto con il presunto attentato che si sarebbe svolto in due fasi: prima con il ritrovamento di tre cadaveri, con ferite riconducibili a un possibile accoltellamento, in punti diversi della città; la seconda con l’investimento di alcuni passanti da parte di un ...

... combattendo contro le immigrazioni illegali e il', ha concluso il vicepremier (che ha ... verte la ricerca della formula migliore per ridurre i debiti interni, per cui sinuovamente al ...Gli atti disono di nuovo quotidiani. Nel numero di The Somali Wire già citato è riportato l'attentato a Mogadiscio, il 6 giugno, ad un ex ufficiale di polizia in cui le sue quattro ......in Senato nel 2022, dopo 9 anni, grazie al risultato ottenuto alle Politiche stravinte da ... Fuori, per strada,e rapine. Negli uffici di Edilnord, dove si trova in compagnia del ...

Il terrorismo torna a spaventare il Regno Unito. A Nottingham tre ... LA NOTIZIA

Da tempo gli Stati Uniti soffrono di un crescente problema legato al terrorismo e più in generale ai disordini civili che ...Un giovane, ancora minorenne è stato arrestato dai poliziotti della Digos di Bergamo e di Brescia e del servizio per il Contrasto all’estremismo e al Terrorismo esterno della direzione Centrale della ...