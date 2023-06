Il successore di Berlusconi non esiste | la sua vita politica tra il folle amore e l' odio ideologico

Ildinon esiste . Non è mai esistito e mai esisterà: quelli comenon hanno successori. E chi si ritiene tale spesso non è che un patetico imitatore. Oggi non è tempo ...Quando, dimessosi il suo governo, giravano varie voci sul suo, accompagnato da Gianni Letta spuntò, con un brevissimo preannuncio, nell'appartamento privato del presidente del ......considerando che non sembra esserci nessunveramente designato e non ci sono in Forza Italia regole e prassi che possano indicare chi e in che modo sarà il continuatore di'. A ...

Cosa succede a Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi e chi ... Money.it

Contenere la storia di Silvio Berlusconi nelle tremila battute di un editoriale non è solo impossibile: è assurdo, quasi ...Contenere la storia di Silvio Berlusconi nelle tremila battute di un editoriale non è solo impossibile: è assurdo, quasi ...