Il sire di palazzo Chigi che ha governato più di tutti | 3339 giorni

(Di martedì 13 giugno 2023) La sua discesa in campo nel '94 per sbarrare la strada alla "gioiosa macchina da guerra" di Occhetto. È stato un colpo di genio andare a pescare nel mare azzurro del moderatismo diffuso. Non durò troppo, complici le Procure, ma guidò altri tre esecutivi. Sino alle dimissioni sofferte, nel 2011, "per non mettere a rischio il Paese"