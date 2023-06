Il rugby vincente di Berlusconi e la fine degli Amatori Milano

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 giugno 2023) Ghe pensi mi. E s’impadronì della più antica e blasonata squadra di. Ghe pensi mi. E tesserò alcuni dei migliori giocatori italiani. Ghe pensi mi. E ingaggiò alcuni dei migliori giocatori internazionali. Ghe pensi mi. E in una decina di anni conquistò quattro scudetti. Ghe pensi mi. E quando si convinse che non ne valesse la pena, l’investimento, i danèe, mollò tutto. Ghe pensi mi. E da allora, nell’Italia del, nulla sarebbe mai più stato come prima.e il. L’ultima disciplina a entrare nel suo progetto di polisportiva, l’ultima a uscirne – a pezzi -, calcio escluso. L’inizio allaanni Ottanta. Sponsor Mediolanum, maglia bianca con fasce orizzontali rossa e nera, ma campo, sempre quello, il Giuriati vecchio, vecchio rispetto a quello nuovo ...