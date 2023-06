Il rifiuto di Montanari di esporre la bandiera a lutto per Berlusconi potrebbe costare una condanna

Una disobbedienza civile che potrebbe perfino avere conseguenze penali. Ildel rettore dell' Università per stranieri di Siena, Tomaso, a esporre le bandiere a mezz'asta nell'università toscana contravvenendo alla proclamazione del lutto nazionale per la ...Ildel rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso, a esporre le bandiere a mezz'asta nell'università toscana contravvenendo alla proclamazione del lutto nazionale per la ...Sostanzialmente, Tomasoha reso pubblico il suodi esporre le bandiere a mezz'asta nella giornata di lutto nazionale fissata per il 14 giugno in memoria di Silvio Berlusconi. Nella ...

Il lutto nazionale proclamato dall'Autorità, se non rispettato è sanzionabile secondo l'articolo 650 del Codice penale, fino a tre mesi di reclusione o con ammenda fino a 200 euro ...Il rettore dell'Università per stranieri di Siena si è rifiutato di esporre le bandiere a mezz'asta violando il lutto nazionale. "La Procura può procedere anche in assenza di denuncia", spiega il pena ...