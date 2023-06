Il rifiuto di Giuseppe Conte | che miseria contro il Cav | ecco chi sono i grillini

(Di martedì 13 giugno 2023) Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni. Il Cavaliere è morto il 12 giugno alle 9:30 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da tre giorni. Lascia un vuoto incolmabile nelle politica italiana. Per tutta la giornata di ieri messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo istituzionale. Al suo fianco fino all'ultimo Martina Fascina che non l'ha mai lasciato solo sin dal primo, lunghissimo ricovero, tra aprile e maggio. 45 giorni in ospedale, poi le dimissioni. Ma la leucemiacui il Cav combatteva da circa due anni ha avuto una evoluzione preoccupante che lo ha costretto a una nuova degenza in ospedale. Nella notte tra l'11 e il 12 giugno un "evento acuto". Poi nella mattinata la morte. Se ne va un pezzo di storia d'Italia. Ore 18.02 - Tajani alla Camera ardente Il coordinatore di Forza Italia, vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è ...

