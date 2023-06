Il prossimo disco dei Beatles uscirà grazie all' Intelligenza Artificiale

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Un ultimodei, in uscita entro fine 2023, viene realizzatoa strumenti tecnologici diche hanno recuperato vecchie registrazioni della voce di John Lennon. Ad annunciarlo ai media britannici è sir Paul McCartney, storica componente della band fondata a Liverpool nel 1960 con il defunto John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, prodotta da John Martin. Nel mezzo di voci critiche e allarmistiche sui pericoli dell', l'annuncio di McCartney è di segno opposto. È statoall'utilizzo di queste strumentazioni di ultima generazione che sono state ripulite delle demo di Lennon per riuscire a dare vita alle canzoni del Cd in uscita. Per il momento i titoli dei brani non sono ...

È stata annunciata l'uscita, per il4 agosto, di un nuovo box set da collezione dei Depeche Mode , dodicesima pubblicazione ... con tre dischi (due, quattro e sette) creati ...Per il momento i titoli dei brani non sono stati resi noti ma, secondo la Bbc, in quello che McCartney ha già presentato come 'l'ultimo' in assoluto dei Beatles, ci dovrebbe essere 'Now And ...... ha detto McCartney, definendo il brano ' l'ultimodei Beatles '. Il musicista ha aggiunto ... Si pensa che faccia parte di una serie di demo che Lennon aveva preparato per il suoalbum ...

