(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Un ultimodei, in uscita entro fine 2023, viene realizzatoa strumenti tecnologici diche hanno recuperato vecchie registrazioni della voce di John Lennon. Ad annunciarlo ai media britannici è sir Paul McCartney, storica componente della band fondata a Liverpool nel 1960 con il defunto John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, prodotta da John Martin. Nel mezzo di voci critiche e allarmistiche sui pericoli dell', l'annuncio di McCartney è di segno opposto. È statoall'utilizzo di queste strumentazioni di ultima generazione che sono state ripulite delle demo di Lennon per riuscire a dare vita alle canzoni del Cd in uscita. Per il momento i titoli dei brani non sono ...

In attesa dell'arrivo del(anche se poi proseguirà anche oltre l'uscita), Matteo ha ... Il tour ha debuttato l'11 giugno e si concluderà a Dubai il 21 dicembreDuff McKagan , il celebre bassista dei Guns N' Roses, ha annunciato un suo nuovo album Lighthouse pubblicandone la title track. Ilprevisto per il20 ottobre, sarà il terzo della carriera solista di McKagan dopo Believe in Me del 1993 e Tenderness del 2019. Lighthouse conterrà 11 tracce e avrà al suo interno una ...Per questo, èall'uscita anche Venduti , il titolo del nuovo attesissimodel gruppo, che arriva a distanza di tre anni dall'ultimo album in studio . Un importante progetto discografico ...

Il prossimo disco dei Beatles uscirà grazie all'Intelligenza Artificiale AGI - Agenzia Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...La tecnologia è stata utilizzata per "districare" la voce di John Lennon da un vecchio demo. Sir Paul McCartney afferma di aver impiegato l’intelligenza artificiale… Leggi ...