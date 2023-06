(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Un ultimodei, in uscita entro fine 2023, viene realizzatoa strumenti tecnologici diche hanno recuperato vecchie registrazioni della voce di John Lennon. Ad annunciarlo ai media britannici è sir Paul McCartney, storica componente della band fondata a Liverpool nel 1960 con il defunto John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, prodotta da John Martin. Nel mezzo di voci critiche e allarmistiche sui pericoli dell', l'annuncio di McCartney è di segno opposto. È statoall'utilizzo di queste strumentazioni di ultima generazione che sono state ripulite delle demo di Lennon per riuscire a dare vita alle canzoni del Cd in uscita. Per il momento i titoli dei brani non sono ...

Il prossimo disco dei Beatles uscirà grazie all'Intelligenza Artificiale AGI - Agenzia Italia

In una intervista alla Bbc il cantante 78enne ha annunciato di volersi dedicare allo swing In una intervista alla Bbc il cantante 78enne ha annunciato di volersi lasciare alle spalle la musica che ha ...La tecnologia è stata utilizzata per "districare" la voce di John Lennon da un vecchio demo. Sir Paul McCartney afferma di aver impiegato l’intelligenza artificiale… Leggi ...