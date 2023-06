Il principe Harry ha rifiutato il regalo di Carlo per Lilibet | “Troppo stravagante”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 giugno 2023) Lassadel Sussex è la figlia più piccola dele Meghan Markle e da qualche giorno ha compiuto 2 anni. L’evento, avvenuto domenica 4 giugno, è passato in sordina e nessun membro della Famiglia Reale inglese ha rotto il silenzio per augurarle un buon compleanno. Fonti vicine a reIII e alla regina Camilla, infatti, hanno riportato che la coppia utilizzerà i social solo per i membri della monarchia che lavorano attivamente. Se come Sovrano,III ha dovuto ignorare in pubblico il compleanno dellassa, come nonno si è premurato di ordinare per lei unspeciale. Ma neppure in questo caso ha trovato il pieno appoggio da parte di suo figlio. Goodto, che ha ...