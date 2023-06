(Di martedì 13 giugno 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono del 2,47% a 68,78al barile. . 13 giugno 2023

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono del 2,47% a 68,78 dollari al barile. . 13 giugno 2023In questo momento, i future sul Dow Jones guadagnano 1 punto (0,00%), quelli sullo S&P 500 salgono di 2,25 punti (+0,05%), quelli sul Nasdaq sono indi 27,25 punti (+0,18%). IlWti al ...Inilcon la spinta arrivata dalla Cina: il future luglio sul Wti sale dello 0,6% a 67,53 dollari mentre il contratto agosto sul Brent avanza dello 0,97% a 72,54 dollari. Asia in ...

Il petrolio è in rialzo a New York a 68,78 dollari - Economia Agenzia ANSA

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,47% a 68,78 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...