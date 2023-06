Carl Pei, il fondatore di, ha preso le distanze dalle recenti immagini trapelate che ritraggono il design delPhone (2) . Poco dopo la diffusione delle immagini e la ......iBut Thieves hanno annunciato il tour europeo che li vedrà protagonisti nel 2024 e che li riporterà a suonare anche in Italia per una data. La band, pronta a dare alle stampe il suo...... ilsmartphone ha la numerazione 'A065' ed è dotato di connettività 5G, Wi - Fi a doppia banda e NFC per i pagamenti contactless. Queste caratteristiche posizionano ilPhone (2) nel ...

Il nuovo Nothing Phone 2 arriva l’11 luglio: tutto quello che sappiamo la Repubblica

Il secondo smartphone di Nothing è in arrivo davvero! Il prossimo 11 luglio alle ore 16 scopriremo come sarà migliorato e quali caratteristiche avrà il telefono creato da Carl Pei e dai suoi ingegneri ...In rete sono emerse le immagini della prima cover protettiva per Nothing Phone (2) che di conseguenza svela il design de nuovo smartphone ...