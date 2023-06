Il nuovo kit bianco e oro della Nazionale per i 125 anni della Figc

Leggi su agi

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Adidas festeggia il 125versarioFederazione Italiana Giuoco Calcio creando un kit celebrativo per lain occasione delle FinaliUEFA Nations League 2023, in programma nei Paesi Bassi. La divisa, ispirata da quella indossata dallaal suo esordio nel 1910 (Italia-Francia 6-2 all'Arena Civica di Milano), è caratterizzata da un look retro, che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle maglie storiche originali, ed è realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici di oggi. La maglia è in colorecon dettagli in oro ed è impreziosita sul petto dallo scudetto delle Nazionali italiane di calcio per l'occasione affiancato da una corona d'alloro dorata e il dettaglio del 125 ...