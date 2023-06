Il necrologio di Carla Dall’Oglio | la prima moglie Berlusconi | «Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà»

(Di martedì 13 giugno 2023) «Carissimo Silvio, seiune unoper i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito». È ildiElviradi Silvioe madre di Marina e Pier Silvio, e posto in cima ai necrologi pubblicati oggi sul Corriere della Sera. Negli ultimi anni, le notizie e le apparizioni pubbliche delladel Cav sono state pochissime. La sua ultima apparizione pubblica risale infatti al 2009, quando il Comune di Milano consegnò alla figlia Marina la Medaglia d’Oro del Comune di Milano. Originaria di La Spezia, ...

2023 - 06 - 13 08:33:08 Ildella prima moglie diElvira Dall'Oglio ' Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la ..."Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". È ildiElvira Dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio Berlusconi , e posto in cima ai necrologi pubblicati oggi sul Corriere della Sera . Negli ...Sono queste le parole scelte daElvira Dall'Oglio, prima moglie del Cav e madre dei suoi figli Marina e Pier Silvio, per ricordare - in unsulle pagine del Corriere della Sera - l'ex ...

Il necrologio di Carla Dall'Oglio, la prima moglie Berlusconi: «Sei ... Open

Segui Tag24 anche sui social La prima moglie di Silvio Berlusconi, Carla Elvira dall’Oglio ha scelto le pagine del Corriere della Sera per ricordare l’ex presidente del Consiglio deceduto ieri. I due ...MILANO – “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”. Questo il necrologio pubblicato sul C ...