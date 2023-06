(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - "Carissimo Silvio, sei stato une uno straordinarioper i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". È il, il primo tra decine pubblicati sul Corrierea Sera, di CarlaDall'Oglio, exdi Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio. Omaggio ininterrotto davanti a villa San Martino Doni e ricordi davanti alla storica residenza di Silvio Berlusconi, deceduto ieri mattina alle 9.30 al San Raffaele di Milano dopo aver lottato contro una lunga malattia. La pioggia non ha fermato chi anche nel corsoa serata di ieri è accorso per omaggiare il fondatore di Forza Italia. Dozzine di biglietti, sciarpe e fiori sono stati ...

È il, il primo tra decine pubblicati sul Corriere della Sera, di Carla Elvira Dall'Oglio,... Cosi l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente'Intergruppo per i diritti degli ...È il, il primo tra decine pubblicati sul Corriere della Sera, di Carla Elvira Dall'Oglio,... La produzione televisiva in diretta'evento sarà realizzata da Mediaset, a cui si appoggeranno ...Marina Berlusconi e Veronica Laurio, una figlia per amica e una moglie per nemica. La morte è una grande purificatrice , ma Marina, l'erede, non si accontenterà'Italia del dolce. Vuole quello che non otterrà: il famoso cambio d'epoca, e cioè che "la verità storica cominci finalmente ad essere letta senza le lenti deformanti del pregiudizio e ...

Il necrologio dell'ex moglie Elvira (la prima moglie): "Grande uomo e papà" AGI - Agenzia Italia

La madre di Marina e Pier Silvio: "Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito" ...Carla Elvira Dall'Oglio, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, ha ricordato l'ex marito sul Corriere della ...