(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - "Carissimo Silvio, sei stato une uno straordinarioper i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". È il, il primo tra decine pubblicati sul Corrierea Sera, di CarlaDall'Oglio, exdi Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio. Omaggio ininterrotto davanti a villa San Martino Doni e ricordi davanti alla storica residenza di Silvio Berlusconi, deceduto ieri mattina alle 9.30 al San Raffaele di Milano dopo aver lottato contro una lunga malattia. La pioggia non ha fermato chi anche nel corsoa serata di ieri è accorso per omaggiare il fondatore di Forza Italia. Dozzine di biglietti, sciarpe e fiori sono stati ...

...55:54 Veronica Lario in prima fila Ufficialmente non ha scritto nessundopo la morte del ...di Milano per i funerali in programma alle 15 è arrivato intorno alle 10.20 nella residenza'ex ......drastica una decina di anni fa (' ciarpame senza pudore ') per riferirsi alle attività ludiche'... È invece della prima moglie, Carla Elvira dall'Oglio , ilpiù tenero, pubblicato lunedì ...Ufficialmente non ha scritto nessundopo la morte del suo ex marito . Ma nel giorno dei funerali spunta il nome di in prima ... Al contrario'ex moglie Carla Elvira Dall'Oglio, la sempre ...

Il necrologio dell'ex moglie Elvira (la prima moglie): "Grande uomo e papà" AGI - Agenzia Italia

Dallo chansonnier Mariano Apicella al direttore del Tg4 Emilio Fede, dallo stratega della discesa in campo Giuliano Urbani alla testimone chiave dell'inchiesta di Bari, Patrizia D'Addario ...Lo storico rivale nel campo dell’editoria, dai tempi dello scontro giudiziario ... ha infatti definito il fondatore di Mediaset un “indomito combattente” in un breve necrologio pubblicato mercoledì ...