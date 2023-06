Il Monza in vendita dopo la morte di Berlusconi? Spunta il nome del controverso armatore greco Marinakis

Leggi su open.online

(Di martedì 13 giugno 2023) Il destino delsarebbe ormai segnatoladi Silvio. Secondo il Corriere della Sera, l’intenzione da parte dei vertici di Fininvest è di mettere il club sul mercato, con l’obiettivo di trovare almeno un socio di minoranza che alleggerisca i costi finora ingenti affrontati dalla presidenzaana per tenere in piedi la società. Dall’acquisto nel 2017 fino alla salvezza con nove giornate di anticipo in questa stagione, ilsarebbe costato più di 192 milioni, tra acquisto delle quote, aumenti di capitale e finanziamenti per il calciomercato e l’ammodernamento dello stadio. Solo con i riscatti dei contratti di quest’anno, poi, Fininvest deve sborsare altri 45 milioni di euro avendo conquistato la salvezza. Nella trattativa, secondo il Corriere ...