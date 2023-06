Il Ministro Piantedosi a Latina | presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

(Di martedì 13 giugno 2023)– Ildell’Interno Matteosarà anei prossimi giorni per presenziare alprovinciale pere la. La notizia è stata ufficializzata a margine dell’incontro organizzato questa dal Senatore Nicola Calandrini (coordinatore provinciale di FdI) a cui ha preso parte anche il Sindaco del capoluogo Matilde Celentano. “Ringrazio innanzitutto il Senatore Calandrini – ha esordito Celentano a margine dell’incontro – che in così poco tempo sta rendendo concreta quella filiera di governo che avevamo promesso ai cittadini durante la campagna elettorale. Ringrazio ovviamente ilche ha dedicato così tanta attenzione ai temi riguardanti il nostro ...

1/2023) dell'esecutivo, a firma deldell'interno, abbia voluto intimidire e colpire le organizzazioni impegnate nei salvataggi in mare. Di fronte ad uno scenario a tinte sempre ...Ildell'Interno,: l'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa Il bilaterale con il cancelliere Scholz dimostra che la tessitura internazionale di.Ildell'Interno,: l'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa Il bilaterale con il cancelliere Scholz dimostra che la tessitura internazionale di.

Lo scandalo di Barbagallo candidato, il ministro Piantedosi: 'Se lo eleggono ce ne occuperemo' Repubblica TV

La notizia resa nota a margine dell’incontro al Viminale. Matilde Celentano: "Un segno tangibile della vicinanza del Governo nazionale al nostro territorio" ...LATINA – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Latina nei prossimi giorni per presenziare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La notizia è stata ufficializzata a ...