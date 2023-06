Il lungo addio a Silvio Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023)è morto lunedì 12 giugno 2023 alle 9.30 di mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì per accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Proclamato il lutto nazionale...

Prima delle dimissioni del 19 maggio, il leader azzurro era riapparso in video in occasione della convention di Forza Italia a Milano, con unmessaggio dedicato alla storia e al futuro del ...Tracciare un profilo di don Giovanni Giampietro, missionario Pime "fidei donum", non è impresa facile, per la sua lunga chiamata ad annunciare la gioia del Vangelooltre 50 anni a Hong Kong, là ...Silvio Berlusconi è morto la mattina del 12 giugno al San Raffaele di Milano . Era tornato in struttura lo scorso venerdì, dopo unricovero - di 45 giorni - terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. Di seguito la cronaca della giornata e degli eventi successivi alla morte dell'ex ...

In mezzo all’esperienza del ventennio c’è stata la lunga guerra giudiziaria che l’ha tenuto impegnato dall’avviso di garanzia del dicembre 1994 fino agli ultimi gradi del Ruby ter o quater tanto si è ...Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "È con immenso dolore che abbiamo appreso la triste notizia della morte di Silvi ...