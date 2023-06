Il futuro di Forza Italia | a oggi | è imprevedibile

... tra parlamentari e dirigenti, si mescola perciò il grande interrogativo su cosa accadrà in, ... E' questione che non lascia affatto indifferente nemmeno Giorgia Meloni , perché di fatto...Lo sguardo rivolto alnella visita che l'aveva vista al San Raffaele, "quando sono uscita -... In questoItalia gioca un ruolo determinante, vista la sua storica presenza nel Ppe a cui ......più importanti si svolgeranno nelle vicinanze del villaggio di Staromlynivka nel prossimo, ... Sebbene il tempo in questi giorni sia sfavorevole, ma ladei nostri soldati dà comunque ...

L'eredità politica di Berlusconi: quale sarà il futuro di Forza Italia Open

Da ieri in Forza Italia si susseguono dubbi e interrogativi. Sul futuro del partito che era esso stesso Silvio Berlusconi. E sarà complicatissimo gestire ora una fase di transizione ...“Il centrodestra moderato non esiste da un pezzo e nemmeno il centrodestra. Esiste la destra, oggi al governo per responsabilità soprattutto di Berlusconi. Ma restano soli, Meloni e Salvini, e la dest ...