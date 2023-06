Il futuro dell’impero | dal controllo della holding a Mediaset | il ruolo di Vivendi e la posta in gioco

(Di martedì 13 giugno 2023) Uno scrigno da sei miliardi di euro: il 61% di Fininvest andrà suddiviso. Inil, per Fascina più beni che quote azionarie. La Borsa punta sulla vendita di Mfe, poi la famiglia: “Assoluta continuità”

... in materia, aveva idee chiarissime, anche sul: chi li ... chi li condanna, questi "loro", dalla maggioranza'Italia che ... La sit - comberlusconiano, cannibalescamente percepita ......Engine per dispositivi mobili e che sarà disponibile in...del franchise è la completa possibilità di personalizzazione'... ''Dalla Grande Muraglia fuori dai confinialla capitale ...Uno scrigno da sei miliardi di euro: il 61% di Fininvest andrà suddiviso. In gioco il controllo della holding, per Fascina più beni che quote azionarie. La ...