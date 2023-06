Il fashion system celebra i colori dell' arcobaleno | tutte le iniziative dei fashion brand

"Protecting our Planet", "the New" e "Brave Together" sono le tre macroaree che, in linea con la Strategia di Sostenibilità di Gruppo, hanno guidato per il secondo anno il processo di ...... e che detiene una partecipazione nel brand Amiri , ha suddiviso il suo impegno in tre macro aree, denominate 'Protecting Our Planet', 'The New' e 'Brave Together'. 'Siamo orgogliosi ...... e che detiene una partecipazione nel brand Amiri , ha suddiviso il suo impegno in tre macro aree denominate 'Protecting our Planet', 'the New' e 'Brave Together'. 'Siamo orgogliosi ...

Moda e archivi, dentro la memoria del fashion system italiano Linkiesta.it

Nasce Atelier Jolie, il primo marchio moda di Angelina Jolie: una collezione che mette al centro le maestranze.La moda celebra tutte le età con costumi per donne di 50 anni e oltre. Con campagne adv e modelle speciali, i 60 sono i nuovi 20.