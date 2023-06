Il caso Mbappé e il Psg che non fa sconti | la strategia per venderlo

(Di martedì 13 giugno 2023) La rottura è ormai quasi certa tra Kyliane il Psg, e l'estate può trasformarsi in una lunga telenovela di mercato, con il francese che potrebbe finire in vendita, il Real Madrid potenziale ...

In favore dell'acquirente potenziale c'è il fatto che se la situazione rimanesse allo stato attuale, tra sei mesipotrebbe scegliersi liberamente una nuova maglia, da indossare tra un anno. ...Ed ancora, un "Bonus fedeltà" del valore di 240 milioni nelin cui concluda il suo triennio a Parigi. Cosa che però, dopo l'ultima notizia, sembra quanto mai impossibile. Chi vuole e può ...... in nessun, l'opzione per prolungare il contratto. Questo, almeno, è lo scoop dell'autorevole testata parigina, che ha già infiammato i rumors di mercato in tutta Europa., lettera al ...