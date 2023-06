Il Berlusconi libertario | avanguardista e ribellista

(Di martedì 13 giugno 2023) C’eravamo abituati a quel sorriso da instancabile piazzista, da imbonitore impermeabile dubbio, da cabarettista strafelice di sé e alla conquista degli altri. Eppure all’inizio chi lo prendeva sul serio? Quando comparve nelle case degli italiani con una calza sopra la telecamera, e le foto dei figli e della moglie Veronica Lario dietro la scrivania per annunciarci di amare l’Italia e di voler scendere in campo per tentare la conquista di Palazzo Chigi. Era il 1993. Nessuno, davvero nessuno, lo prendeva sul serio, al di là della ristretta schiera di seguaci e sostenitori della prima ora. Il birignao di tutti quelli che piacevano alla gente che piace toccava all’epoca la sua espressione massima. Achille Occhetto, l’ex comunista che aveva guidato con disinvoltura la svolta della Bolognina dopo la caduta del Muro, era convinto di ritrovarsi al comando di una ...

Il suo centro - destra è partito nel '94 liberal -mosso dalla fiducia e dalla speranza ... Ma questo baraccone funzionava, perché vinceva, cioè "vendeva" e quindi aandava ...Ci tolga una curiosità: ma secondo leiera davvero di destra o non piuttosto un monarchico - anarchico o uno strano tipo di'Non era di destra come dottrina. Ma era di destra ...Vicedirettore de Il Giornale , liberista, liberale edi destra, Porro sembrava un volto ... Pier Silvioavrebbe invece non solo confermato la conduzione di Quarta Repubblica per il ...

Berlusconi ha cambiato radicalmente il dna di questa destra. La sua è stata una destra corriva coi peggiori vizi, una destra edonistica, godereccia. Una destra libertina ma non libertaria, anzi. Che ..."La notizia che non avremmo mai voluto sentire: Silvio Berlusconi ci ha lasciato. Una grave perdita per l’Italia e per il Mondo e, ci sia consentito di dire, anche per la nostra umile e modesta Forlì" ...