(Di martedì 13 giugno 2023) Quando ho saputo dell’arrivo in libreria del nuovo libro del giornalista e sceneggiatore GiPassavini (, Milieu edizioni, con una bella e spavalda prefazione di Barbara Costa), dedicato alla decennale epopea fotografica del mensile e più tardi settimanale erotico il cui eroe era un attore francese che con le donne ci dava dentro alla grande, il mitologico Gabriel Pontello oggi più che settantenne, ho imprecato al fatto che il tempo passi così presto. Era il febbraio 1978 quando in un’edicola vidi fiammeggiare la copertina del numero 17 della rivista, dov’erano raffigurate alcune attraenti fanciulle pochissimo vestite e di cui una somigliava pericolosamente alla ragazza bionda che avevo amato nei miei vent’. Comprarlo e restare avvinto dal come quelle eroine si avvinghiavano al dotatissimo Pontello fu un tutt’uno. Era il ...

Mai ascoltarono l'urlo di piacere () lanciato, al momento dell'eiaculazione, da Supersex : per loro (e per noi) resta solo la scritta su un fumetto.

“Ifix tcen tcen!”, l’ululato che su Supersex demoliva la sessuofobia degli anni 70 e 80 Il Foglio

La rivista erotica che ha segnato un’epoca è una delle tante escogitazioni editoriali del geniaccio catanese Saro Balsamo. Il giornalista Gianni Passavini dedica un libro alla decennale epopea fotogra ...L’Italia degli anni 70 ha vissuto una stagione in cui due schieramenti opposti si sono scontrati ferocemente: quello di chi si batteva per la liberalizzazione dell’immagine, filmica e stampata, e quel ...