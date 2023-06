I virus acquatici possono alterare il clima Lo studio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 giugno 2023) Mentre siamo soliti concentrarci sulla deforestazione come una delle peggiori azioni in grado di degradare il, diminuendo la quantità di anidride carbonica che può essere sequestrata dall’aria e trasformata in materia organica, e pur sapendo che le microscopiche alghe del mare contribuiscono abbondantemente allo stesso processo, i microbiologi hanno scoperto un ulteriore, importantissimo attore in gioco sin qui trascurato. Si tratta di quello che, nel suo insieme, possiamo chiamare il viroma marino, un esercito di replicatori darwiniani che si stima consistere in 1030 singole particelle virali, un numero pari a circa 1000 volte quello stimato per le stelle nel cosmo. Come è naturale, tutti gli organismisono influenzati dalla loro presenza in un modo o nell'altro, siano essi batteri, alghe, protisti o pesci; ma mentre siamo ben abituati ...