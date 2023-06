I tifosi del Milan rendono omaggio a Silvio Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Circa 200della curva sud delsi sono recati a Villa San Martino per rendere, storico presidente rossonero, il più vincente nella storia del club. Arrivati dinanzi alla residenza dell’ex premier, ihanno alzato rose rosse al cielo e intonato il coro “Un presidente! C’è solo un presidente!” xh7/ari/red L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sull'erba a bordo strada spicca un tappeto di magliette dei campioniMilan e le sciarpe lasciate daiclub rossoneroquale Berlusconi è stato per anni presidente. Ma ad omaggiare ..."Un presidente, c'è solo un presidente", questo il coro intonato da più di 200della Curva Sud in onore di Silvio Berlusconi. IorganizzatiMilan hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro riconoscenza nei confrontipresidente più vincente della storiaclub rossonero, scomparso all'età di 86 anni. ...LE PAROLE - "È stata una splendida esperienza, al di làgiocare un mondiale che così era inaspettato. La grande vittoria è stata coinvolgere iqui in ...

Ederson, il gesto in diretta che allarma i tifosi del City Corriere dello Sport

Pubblicità Aurelio De Laurentiis, a modo suo, tiene aggiornati i tifosi del Napoli in merito alla ricerca del nuovo allenatore, intervenendo ai microfoni del Tg2. Il patron azzurro ha voluto ...L’infanzia nella Milano popolare di ringhiera, l’esperienza da entertainer nella band di Confalonieri, la scommessa immobiliare con la Edilnord, poi la tv e il Milan costruiscono il mito ...