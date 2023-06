I pantaloni al ginocchio in stile Old Money

(Di martedì 13 giugno 2023) Life&People.it Dal taglio sartoriale e dalla lunghezza moderata, ieleganti alsono tra le proposte più chic dell’estate. Ispirandosi all’estetica Old– tipica dei capi classici inpreppy, appannaggio in passato delle classi aristocratiche – le bermuda strizzano inoltre l’occhio ad uno dei trend più popolari del momento, ilquiet luxury. Icropped alhanno un’allure particolarmente contemporanea, minimal e genderless e per questo, con l’arrivo della bella stagione, rappresentano un capo irrinunciabile. I codici dell’estetica OldOld, dall’inglese “vecchio denaro” è un’espressione che indica una parte privilegiata della società che ha ereditato la propria ricchezza, invece di partire ...

Sì aicropped, stile pinocchietti, più o meno sopra la caviglia, ma esclusivamente con ... Approvate anche le gonne sotto alse non si amano le proprie cosce o sotto i polpacci, così ...Come i vestiti lunghi dagli scolli profondi, gli abiti albianchi abbinati a vistose collane variopinte, i dettagli con le piume, le frange e le perline, e imetallizzati. Abbiamo ...Per questo si può sceglierepalazzo o gonne leggere e scivolate , oppure dalla linea ... per cui no ad orli sotto alo a metà polpaggio. Perfette, invece, le lunghezze assolute, le ...

si è domandato se i pantaloni perfetti esistano davvero. La risposta è «sì» e sembra si tratti dei bermuda. Nati nell'omonimo arcipelago britannico situato nell'oceano Atlantico, sono degli short che ...