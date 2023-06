I neolaureati sono in aumento | ma gli stipendi non crescono

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) È un paradosso tutto italiano, quello di un Paese in cui i laureatipochi ma avere un titolo di studio paga comunque meno che altrove. È una delle recenti rilevazioni del XXV Rapporto AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, che ha analizzato i dati dei giovani che hanno terminato il loro percorso di studi in oltre settanta atenei italiani. «La laurea paga, ma non abbastanza. Aiuta a trovare lavoro, ma glilo scorso annoaumentati soltanto in termini nominali. A causa dell’inflazione hanno perso tra il quattro e il cinque per cento in termini di potere d’acquisto, interrompendo la crescita lenta che aveva caratterizzato gli ultimi anni», scrivono Gianna Fregonara e Orsola Riva sul Corriere della Sera, riprendendo il report di Almalaurea. In Italia i laureatipochi, ...