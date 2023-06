I matrimoni da musical di Berlusconi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 giugno 2023) Di politici che abbiano avuto uninteramente dedicato a loro e fin dal titolo mi vengono in mente subito Evita Peron e Alexander Hamilton; Silviosi è aggiunto solo ora con il tutto esaurito al teatro Southwark Playhouse di Londra. E mi verrebbe da strologare sulle tre figure, la regina del populismo e il padre della patria, per collocarenel mezzo, un po’ l’una e un po’ l’altro. A dire il vero ci sarebbe anche undedicato a Barack Obama ma mi pare sia passato piuttosto inosservato. Più interessante e rivelatore mi pare il fatto in sé: chealla fine di una lunga e multiforme carriera e mentre già prende forma la sua cerimonia degli addii, venga immortalato, non in una fondazione o in una qualche opera omnia ma in un giocoe ...