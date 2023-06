I giallorossi si spaccano pure sul funerale del Cav | Schlein ci va | Conte no

Parole chei social e tornano a far interrogare i tifosi sulla classe arbitrale. L'... direzione di personalità e attenta, come sul penalty concesso in tempo praticamente zero ai...Parole chei social e tornano a far interrogare i tifosi sulla classe arbitrale. L'... direzione di personalità e attenta, come sul penalty concesso in tempo praticamente zero ai...

Pinto accelera per Scamacca: viaggio a Londra nelle prossime ore, previsto un incontro con i dirigenti del West Ham Giallorossi.net

"Allegri-Calvo: questa Juve si è spaccata in due. E quel rigore di Dybala ... alla Roma e poi segnato da Dybala che ha spedito la Juve in Conference e i giallorossi in Europa League. Quando mancava un ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...