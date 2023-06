(Di martedì 13 giugno 2023) Esistono dei comportamenti neiche fanno pensare a veri e propri atti dia. Sebbene sia il caso fare una distinzione con il concetto umano del termine, questi atteggiamentireali e toccano una determinata sfera. Ianimali territoriali che, per certi aspetti, potremmo definire ‘possessivi’. Questo ci porta a pensare che alcuni loro comportamenti siano dei veri e propri atti dia. Tuttavia, le motivazioni che stanno alla base della ‘a felina’ben diverse da quelle umane. Principalmente perchédiverse le caratteristiche etologiche delle specie in questione. Dunque, se guardati da un punto di vista un mano, si potrebbe rischiare di interpretare comea un ...

... Telemilano fa una imponente campagna acquisti e nella stagione 79/80 mette in palinsesto programmi di Mike Bongiorno, Claudio Lippi, Claudio Cecchetto e Idi Vicolo Miracoli.i punti ...molte le precauzioni da prendere per far sì che ipossano essere protetti dal freddo . Nel caso dei felini randagi, come Elsa , i duri mesi invernali nonaffatto semplici. Per fortuna,...Cani esterilizzati con una sola iniezione: un nuovo approccio per contrastare l'uccisione degli ... Tuttavia, la situazione è cambiata quando due scienziati siuniti visti gli annunci della ...

I gatti sono gelosi Cose importanti da sapere Velvet Mag

Entriamo nell'atelier di una artista svedese che vive e lavora a Venezia. Il dodicesimo episodio della serie sbarca alla Giudecca, lontano dal caos del turismo lagunare, per esplorare uno spazio a cui ...Telemilanocavo nel ’74, oggi è un colosso che ogni giorno accompagna la vita degli italiani In mezzo secolo il «Codice Mediaset» ha rinnovato il linguaggio. Creando polemiche. E anticipando le tendenz ...