I funerali di Stato per Silvio Berlusconi | il piano sulla sicurezza nel Duomo di Milano | come si potrà partecipare | i maxischermi | la diretta Tv

(Di martedì 13 giugno 2023) La città disi sta organizzando per il funerale didi, previsto per domani 14 giugno alle ore 15 in. Sono imponenti le misure diche saranno messe in campo per l’occasione. I cittadini potranno vedere la funzionemente nella piazza antistante la Cattedrale attraverso due maxi schermi allestiti ai lati. L’area verrà, inoltre, transennata e presidiata dalle forze dell’ordine a partire dalle 10 del mattino, mentre alla stessa ora e fino alle 18 sarà chiusa la stazione della metropolitana(M1 e M3) e per lo stesso motivo saranno deviate diverse linee dei mezzi di superficie. A confermarlo è ATM, l’azienda di trasporti milanesi, che fa sapere, inoltre, di «scendere a Cordusio, San Babila, ...

Domani al Duomo di Milano si terranno idiper dare l'ultimo saluto al Cavaliere e sono attese le principali autorità italiane e internazionali. Purtroppo non mancano le voci stonate: ...Domani 14 giugno ci saranno idiper Silvio Berlusconi e sarà dichiarato giorno di lutto nazionale in Italia". E la bandiera italiana sventolerà a mezz'asta "anche davanti alle sedi ...Le bandiere a mezz'asta e ididicono che la morte di Silvio Berlusconi è un lutto nazionale ma la concordia nazionale è altra cosa. Non illudiamoci che i non pochi Caino che in ogni campo l'hanno perseguitato in ...

L'addio a Berlusconi, Milano si prepara ai funerali di Stato. Meloni, Salvini e La Russa ad Arcore - Politica Agenzia ANSA

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il governo al gran completo, ex premier, leader di partito, ...Il leader di Italia viva: “Il centro in solitaria credibile se è alternativo a Meloni e Schlein. Il centrosinistra ha sbagliato a mostrificarlo, doveva combatterlo solo sulle idee. Ma lui non ha reali ...