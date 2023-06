I Denver Nuggets hanno vinto le finali NBA

(Di martedì 13 giugno 2023) Nella nottebattuto i Miami Heat in gara-5 diventando campioni NBA per la prima volta nella loro storia

Il 35enne lottatore irlandese, però ora alle Finals li aspetta una Mission Impossible, per dirla alla Tom Cruise: recuperare da 1-3 contro i Denver Nuggets, cominciando a farlo vincendo stanotte a Denver.

(ANSA) - DENVER (USA), 13 GIU - I Denver Nuggets sono diventati campioni dell'Nba per la prima volta nella loro storia, vincendo per 4-1 le finali contro i Miami Heat. In gara-5 giocata in casa, ...Nella notte tra lunedì e martedì i Denver Nuggets hanno vinto il campionato di basket NBA battendo 94-89 i Miami Heat nella quinta gara delle finali. Denver aveva bisogno di una vittoria per chiudere ...