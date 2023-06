I convocati dell’Italia per gli Europei di calcio U21 | arriva anche il “rinforzo” Gnonto

(Di martedì 13 giugno 2023) Si avvicinano sempre di più gliUnder21 diche si svolgeranno tra Romania e Georgia dal prossimo 21 giugno, e tra le partecipanti c’èl’Italia di Paolo Nicolato. La FIGC ha rilasciato la lista deiper la competizione continentale e tra i 23 giocatori c’èuna lieta sorpresa, Wilfied. L’attaccante del Leeds è stato incluso nella lista nonostante faccia parte della Nazionale maggiore che disputerà la prossima Nations League in Olanda tra il 14 ed il 18 giugno. Il CT Roberto Mancini ha dato il suo benestare per rinforzare la batteria offensiva degli azzurrini, che oltre al titolo europeo si giocheranno la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.si aggregherà al gruppo al termine della Nations ...

di Paolo Nicolato, commissario tecnicoUnder 21 in vista dei prossimi impegni degli azzurrini Paolo Nicolato ha scelto i 23 calciatori che parteciperanno alla fase finale del ...Rispetto aiper il raduno che si è tenuto la scorsa ... Ci sono inoltre il difensore'Inter Raoul Bellanova , entrato in ... Inserita nel Gruppo D, l'tornerà a radunarsi domani a ...Tutto pronto per l 'esordioUnder 21 nell' Europeo, che prenderà il via il ... Rispetto aidel precedente raduno ...