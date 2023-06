I condizionatori fanno male al clima?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 giugno 2023) Itizzatori rappresentano una problematica che dobbiamo affrontare. Sebbene siano necessari per contrastare l’afa, è importante considerare che il caldo non è solo fastidioso, ma può anche causare morte quando raggiunge livelli estremi. Inoltre, all‘aumentare della temperatura media globale, diventa sempre più urgente dotare case e uffici di sistemi ditizzazione per salvaguardare la salute pubblica e garantire una produttività economica adeguata. Tuttavia, i gas refrigeranti utilizzati all’interno di questi dispositivi, noti come idrofluorocarburi (HFC), contribuiscono potenzialmente all’effetto serra in misura maggiore rispetto alla stessa anidride carbonica. Inoltre, itizzatori consumano una quantità considerevole di elettricità, superando tutti gli altri elettrodomestici e rappresentando circa il 10% dei consumi ...