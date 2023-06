I centrocampisti dell’Italia per la Nations League

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) L’Italia affila le armi in vista della sua semifinale contro la Spagna della Final Four della2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini proverà a raggiungere la finale che si giocherà domenica alle ore 20.45 a Rotterdam, per alzare al cielo la terza edizione di questa manifestazione continentale. Non sarà semplice superare la Spagna, squadra che negli ultimi anni ha spesso fatto soffrire gli Azzurri, anche se ci ricordiamo come a Euro 2021, la semifinale fu vinta dalla nostra formazione, al termine di un match complicato ma ben giocato, risolto poi ai calci di rigore. Si annuncia un altro incontro tiratissimo in quel di Enschede (giovedì sera ore 20.45). Quali saranno le migliori armi? Come spesso capita negli ultimi anni, tutto ruoterà attorno al nostro centrocampo. Ecco il ...