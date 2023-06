I 4 tragici momenti della partita di Ampadu

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 13 giugno 2023) Ethanha le mani nei capelli, nel suo iconico cespuglio di ricci, e guarda nel vuoto. Ha appena colpito la traversa, è il secondo minuto di recupero, e forse realizza che quella era stata l’ultima possibilità di restare in Serie A. La palla gli era finita addosso e lui era stato stranamente pronto, a stopparla col sinistro e a provare la conclusione col destro. Lui che è non è certo a suo agio in quelle zone. Deve tirare di mezzo esterno, lanciando la gamba in avanti come una ballerina di can can. La palla colpisce la parte superioretraversa. È il secondo minuto di recupero dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona e lo Spezia sta perdendo 3-1 e quello è solo uno dei tantidi. Con le mani nei capelli chissà se ...