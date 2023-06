Hyundai Ioniq 7 - Grande | stilosa e a sette posti

(Di martedì 13 giugno 2023) una direzione dal basso verso l'alto, quella seguita dallacon l'elettrico. Tutto è iniziato con la, una vettura di segmento C, cuore del mercato europeo, seguita poi da una proposta ancora più compatta come la Kona EV. L'arrivo della prima piattaforma nativa, la e-Gmp, ha quindi portato all'introduzione della crossover5 e, più recentemente, della6: vetture collocabili, per dimensioni, entrambe nel segmento D. E ora? Ora si sale nuovamente, anzi, si scala la vetta. Perché la7, che dovrebbe essere svelata in anteprima mondiale entro la fine del 2023 e consegnata ai clienti nei primi mesi del 2024, rappresenterà l'apice della gamma, nonché, probabilmente, l'ultimo modello costruito sull'attuale pianale elettrico del gruppo. In attesa delle ...

I MODELLI AL MIMO 2023 La6 è una delle più recenti novità di casa. Eletta World Car of the Year 2023 , piò arrivare ad offrire un'autonomia fino a 614 km secondo lo standard WLTP. L'...È una direzione dal basso verso l'alto, quella seguita dallacon l'elettrico. Tutto è iniziato con la, una vettura di segmento C, cuore del mercato europeo, seguita poi da una proposta ancora più compatta come la Kona EV. L'arrivo della prima ...Ricordiamo che per effettuare i test drive basterà registrarsi sul sito6 in prima linea Test drive sì, ma non solo: anche esposizioni statiche previste per i modelli, a ...

Hyundai Ioniq 7: dimensioni, caratteristiche, uscita - Quattroruote.it Quattroruote

Annuncio vendita Hyundai i30 Station Wagon 1.6 CRDi 110CV DCT Comfort usata del 2018 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Hyundai sarà presente alla terza edizione del Milano Monza Motorshow (MIMO) che si svolgerà dal 16 al 18 giugno all’Autodromo di Monza. Durante questo appuntamento dedicato agli appassionati dei motor ...