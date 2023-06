Hostess italiana in cella in Arabia | Ilaria De Rosa condannata a 6 mesi

Leggi Anchein cella in Arabia, Ilaria De Rosa ha ricevuto la visita del console italiano: 'Non ho consumato né droga né alcol' Spetta ora alla connazionale e ai suoi legali decidere se presentare ricorso ...Ladovrà scontare la pena in Arabia Saudita nello stesso carcere in cui è rinchiusa ora. Nei prossimi cinque giorni sono attese le motivazioni della sentenza. Ilaria De Rosa, che da ...L'accoglienza a Gheddafi colle 500a cui il dittatore libico poteva regalare il Corano, la ... Una storia, il ridicolo libercolo autobiografico mandato a milioni di famiglie italiane ...

Ilaria De Rosa, condannata a 6 mesi la hostess italiana arrestata in Arabia Saudita Il Fatto Quotidiano

E' stata condannata a sei mesi di prigione Ilaria De Rosa, l'hostess italiana originaria della provincia di Treviso arrestata in Arabia Saudita con l'accusa - che lei respinge - di possesso di stupefa ...Roma, 13 giu. (LaPresse) - Ilaria De Rosa, l'hostess italiana detenuta in Arabia Saudita, è stata condannata a sei mesi di prigione. L'accusa, che la 23enne ...