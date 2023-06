(Di martedì 13 giugno 2023) In attesa della presentazione ufficiale,abbiamo la conferma di quelle che saranno le principali caratteristiche di90L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Con la scadenza del precedente volantino, Euronicsin giornata odierna la nuova promozione attiva fino al 21 Giugno 2023 che propone il 'Black ...X6 invece passa a 149,99 Euro, mentre...L'90 Pro è disponibile in quattro colori, per ora solo in preordine: argento, nero, verde e blu 'Ice Feather'. Il prezzo della versione 12/256 GB è di CNY3.299 (435), la versione 16/256 GB ...ufficialmente il nuovo smartphone di fascia alta90 Pro con design elegante, display curvo e potenti prestazioni .ha appena annunciato ufficialmente il lancio della sua nuova ...

HONOR lancia HONOR 90 Lite in Europa TuttoAndroid.net

HONOR 90 si configura come un modello dall'ottimo rapporto qualità-prezzo in fascia medio-alta. La versione globale verrà annunciata a Parigi il prossimo 6 luglio ...La compagnia annuncia la data ufficiale di presentazione in Europa di Honor 90 e svela l'esistenza dell'inedito modello Lite.