(Di martedì 13 giugno 2023) Ildi oggi sta facendo impazzire il web:può essere ciò che ha unche non vede? Un. Già partiamo male così. Quando poi si scopre quell’uniconemmeno ci vede, allora le cose si complicano. La sfida di oggi, ammettiamolo pure, è un po’ folle. Ma si sa che proprio le sfide più folli alla finequelle più divertenti. Ildi oggi è un po’ pazzo, ma divertente – grantennistoscana.itIn un mondo dove tutto deve filare secondo piani e progetti un po’ di sana follia stimola la creatività, altrimenti compressa da una serie di elementi che devono per forza concatenarsi in un unico modo. Invece labella dei rompicapi e degli indovinelli è precisamente questa loro ...

Ho un solo occhio ma non vedo, cosa sono Risolvi il rompicapo che impazza sul web Grantennis Toscana

